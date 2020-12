Hockenheimer Krippenspiel kommt per Video ins Wohnzimmer

Weihnachten ohne Krippenspiel? Für viele Familien, aber natürlich auch für die jungen Schauspieler ist das undenkbar. Daher kommt das Krippenspiel nach Hause - und zwar in Form eines Videogottesdienstes, den die ganze Familie im heimischen Wohnzimmer gemeinsam mitfeiern kann, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Kirchengemeinde.

Doch zuvor muss das Ganze erst in den Kasten, sprich in die Kamera, die Rainer Gerathewohl zur Verfügung stellte. Kameraführung und Regie übernahm Pfarrer Johannes Heck, und Pfarrer Michael Dahlinger sorgte für den guten Ton.

Und vor der Kamera standen zum Beispiel Kinder der Kita Heinrich-Bossert. Anja Kröner, Erzieherin mit musikalischem Talent, hatte mit den Kindern zuvor Weihnachtslieder einstudiert. Und diese sangen vor laufender Kamera in der Kirche. Eine besondere Herausforderung waren die Außenaufnahmen vor dem „Güldenen Engel“ in der Innenstadt und auf dem Bauernhof Kief. Kälte, passende Störgeräusche wie das Muhen von Kühen oder weniger passende wie ein Betonmischer mit laut nagelndem Diesel wurden in Kauf genommen und sorgen für besondere Atmosphäre. Zuletzt stellte eine Hockenheimer Familie ihr Wohnzimmer für die Innenaufnahmen zur Verfügung.

Nach drei Drehtagen waren 64 Gigabite Datenmaterial zusammengekommen, die jetzt von Johannes Heck nachbearbeitet, geschnitten und für die Veröffentlichung vorbereitet werden müssen. Der exklusive Krippenspiel-Gottesdienst wird pünktlich zu Heiligabend auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde bereitgestellt. Und so viel sei schon einmal verraten: Es wird ein ganz besonderes Krippenspiel, das die Weihnachtsgeschichte nach Hockenheim ins Jahr 2020 holt! zg/md

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 17.12.2020