Hockenheims OB klagt: "Investitionsstau frisst uns auf“

Von Matthias Mühleisen

Hinter Oberbürgermeister Marcus Zeitler liegen 14 Monate des Neuorganisierens und Umkrempelns. Dass das den Beteiligten einiges abverlangt hat, räumt der OB ein. „Wir sehen aber auch die Erfolge, die daraus resultierten“, sagt er und nennt als Beispiele die Rotation im Rathaus und die Neueinstellungen im Bereich des Bauamts. „Wir haben dadurch über 90 Prozent der Bauanträge, die sich angestaut hatten, abgearbeitet. Momentan sind wir eine große Baustelle - wo man hinkommt, steht ein Kran.“ Wäre nicht das Coronavirus dazwischengekommen, hätte er noch mehr für die Stadt erreicht, ist sich Zeitler im Gespräch mit unserer Zeitung über das zu Ende gehende Jahr überzeugt.

Der Bearbeitungsstau bei den Bauanträgen war tatsächlich ein Hauptkritikpunkt an der Verwaltung. Wie viele Vorgänge wurden konkret erledigt?

Marcus Zeitler: In den vergangenen sechs Monaten wurden über 130 Baugenehmigungen erteilt, die alle noch im Dornröschenschlaf in der Verwaltung lagen. Corona hat natürlich dazu beigetragen, dass die Leute statt zu reisen ihr Geld in ihr Wohneigentum gesteckt haben. Das freut uns, denn es trägt zum schöneren Stadtbild bei und zeigt uns, dass die Personalentscheidung richtig war.

In welchem anderen Bereich sehen Sie Vorteile?

Zeitler: Ich erinnere an die Kooperation mit dem Verein Postillion, die wir in der Schulsozialarbeit eingegangen sind. Die Stellen sind alle voll besetzt, obwohl am Anfang große Bedenken dagegen vorgetragen wurden. Diesen Weg werden wir auch weitergehen. Oder die Lösung für die Obdachlosenunterbringung in Kooperation mit dem DRK, für die wir am Samstag Spatenstich hatten. Ein wichtiger Punkt war für mich, die Angebote für die Jugend zu verbessern. Ich finde, der Gemeinderat hat mehrheitlich richtig entschieden, die Skateranlage doch zu genehmigen. Gerade in Corona-Zeiten sollten wir den Jugendlichen Freizeitmöglichkeiten anbieten, die im Freien liegen und so auch genutzt werden können - an einer Stelle, wo sie niemanden stören, die leicht erreichbar ist und schon als Treffpunkt dient. Das ist auch ein Stück Lohn für den Jugendgemeinderat, der seit zehn Jahren daran arbeitet.

Gearbeitet wird auch in der Innenstadt wieder kräftig . . .

Zeitler: Die Baustelle Obere Hauptstraße ist in meinen Augen bis jetzt perfekt gelaufen. Wir hatten die Maßnahme bereits 2018 und 2019 im Haushalt, sie wurde immer wieder geschoben, und aus Sicherheitsgründen wegen der Gasleitung war es höchste Eisenbahn für die Umsetzung. Ich freue mich, dass die Ausschreibung so gelungen ist, wie wir sie kalkuliert hatten. Die Bevölkerung zeigt großes Verständnis. Was mich ärgert, ist die Verzögerung der Brückensanierung in der Reilinger Straße. Da hätte man wohl die eine oder andere Voruntersuchung intensiver durchführen müssen. Das gilt nicht für die Mitarbeiter der Stadt oder an die ausführende Firma, sondern an die zwischengeschaltete Behörde, da werden wir auch nachhaken.

Die Baustellen scheinen der Stadt generell nicht auszugehen?

Zeitler: Wir haben in diesem Jahr allein in unsere Schulen mehrere Millionen Euro investiert, im Gauß-Gymnasium wurden über 900 000 Euro in Brandschutz und Deckensanierung verbaut. All diese Unterhaltungsmaßnahmen hatten sich aufgestaut zu wahnsinnigen Summen. Was wir erledigt haben, war viel - aber nur ein Bruchteil dessen, was alles ansteht.

Das wirkt sich natürlich auch auf den Haushalt aus, den Sie in nächster Zeit verabschieden?

Zeitler: Ich bin froh, dass wir den Haushalt auf den Weg gebracht haben. Es ist kein schöner Haushalt, für mich persönlich der schlechteste, den ich jemals verabschieden durfte. Das liegt aber an mehreren Komponenten. Ich möchte Corona hier nicht als Entschuldigung anführen, auch wenn das Virus dazu beiträgt. Fakt ist aber, dass uns der enorme Investitionsstau auffrisst. Wir wollten mit der Haushaltsaufstellung ein Signal nach außen geben, dass wir noch viel erledigen müssen - wenn wir auch nicht alles auf einmal machen können. Wir haben Grenzen im Personal, im Material und in den finanziellen Mitteln.

Bleiben unter diesen Voraussetzungen die freiwilligen Leistungen auf der Strecke?

Zeitler: Die entscheidende Frage ist ja: Was sind freiwillige Leistungen? Aquadrom, Stadthalle, Schulsozialarbeit, Kernzeitbetreuung? Rein rechtlich schon, doch all das trägt zur Attraktivität der Stadt bei, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, spiegelt soziale Verantwortung wider. Es fragt sich, ob ein Verzicht auf solche Leistungen, die die Stadt seit 30 Jahren anbietet, weil sie die Gemeinschaft fördern, nicht eher kontraproduktiv wäre. Fakt ist aber, dass wir zu viele Ausgaben und zu wenige Einnahmen haben, und diese Schere müssen wir wieder enger machen.

Wodurch möchten Sie das erreichen?

Zeitler: Die Ausgaben überarbeiten und konzentrieren, Synergieeffekte mitnehmen bei Ausschreibungen, auf der anderen Seite die Einnahmen auf ihre Aktualität überprüfen. Wenn eine Satzung mit der Euroumstellung 2001 die letzte Änderung erlebt hat, sollte man darüber nachdenken, ob die Gebühren noch zeitgemäß sind. Hinter Leistungen stehen ja auch Kosten, die sich in den vergangenen Jahren verändert haben.

Bleiben da noch Mittel für die Digitalisierung?

Zeitler: Corona hat uns ganz klar gezeigt, dass wir da zurückgeblieben sind, wenn auch Hockenheim nicht die einzige Kommune ist, die der Digitalisierung nicht die Aufmerksamkeit geschenkt hat, die sie verdient. Mir war wichtig, dass wir in einem Jahr die elektronische Ausländerakte, die elektronische Rechnungseingang und -stellung haben - da stehen wir kurz vor der Vollendung - und dass wir die Pflicht zur digitalen Ausschreibung erfüllen können. Für die papierlosen Ratssitzungen haben wir die iPads in Dienst genommen und sind den Bürgersaal angegangen. Anfang Februar wird er komplett fertig sein mit neuer Technik für die Kommunikation. Der Bürgerchat ist erfolgreich eingerichtet, wir haben viel gemacht dieses Jahr - eine tolle Leistung der EDV-Abteilung um Viola Settegast. Teil 2 folgt am Montag

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 09.12.2020