Hoffnung als Botschaft

Seit über 20 Jahren begleitet die Aktion „Der Andere Advent“ vom Vorabend des ersten Advents bis zum 6. Januar mit Texten und Bildern durch die Advents- und Weihnachtszeit. Hoffnung ist die in diesem Jahr besonders ersehnte Adventsbotschaft, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Kirchengemeinde. Daher schmückt das Bild von der Lichtinstallation des Schweizer Lichtkünstlers Gerry Hofstetter auf das Matterhorn in diesem Jahr das Titelbild des „Anderen Advent“.

An den Sonntagen im Kalender wird diese Hoffnung aufgenommen und in kleinen persönlichen Geschichten lebendig. Die Verfasser haben sich leiten lassen von den zentralen Motiven der Weihnachtsgeschichte: Wo erleben wir heute Frieden, Erlösung, Freude, Verheißung, Gemeinschaft?

Die Wochentage der Kalenderblätter eröffnen jeden Tag eine bunte Mischung aus Gedichten, Geschichten und Erzählungen: Da geht es um geschenkte Sekunden oder darum, wie es sogar in einer S-Bahn adventlich werden kann, um ein Gebet 300 Meter unter der Erdoberfläche oder um die Frage, wo Gott wohnt.

Texte laden zum Nachdenken ein

Die Texte möchten zum Nachdenken einladen über unsere Zeit, unser Miteinander und unsere Zuversicht. Autoren wie Yoko Ono, Sasa Stanisic, Dietrich Bonhoeffer und Hilde Domin sind in diesem Jahr dabei. Begleitet werden sie von Bildern und Illustrationen, die ebenfalls neue Aussichten eröffnen – und von einem Nikolausgeschenk. Auch in diesem Jahr ist es wieder möglich, den beliebten Kalender zu den Öffnungszeiten im evangelischen Pfarramt käuflich zu erwerben. Für den Zutritt ist eine Mund-Nasen-Maske erforderlich. zg

