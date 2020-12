Hoffnungen ruhen auf dem neuen Jahr

Verwaltungsgemeinschaft.Eine große Feier mit der Familie oder Freunden, gemeinsam am Tisch sitzen, reden und miteinander lachen. Um 0 Uhr geht es raus auf die Straße, der Himmel ist vor lauter Feuerwerk kaum zu sehen – so gestaltet sich wohl bei vielen Menschen der Abschied des alten und der Beginn des neuen Jahres. Doch 2020 ist alles anders. Die Corona-Pandemie hält die ganze Welt in Atem, Abstand halten und

...