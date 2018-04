„Hoffnungsschimmer für die Innenstadt“

Die Obere Hauptstraße ist keine gute Visitenkarte fürs Stadtjubiläum nächstes Jahr, beklagt die CDU. © Mühleisen

Beim Osterstand hat die die Hockenheimer CDU angekündigt, weitere Anträge einbringen zu wollen (wir berichteten). „Mit über 10 Anträgen und schriftlichen Anfragen, die wir bereits in den ersten drei Monaten dieses Jahres eingereicht haben, möchten wir dazu beitragen, dass es in Hockenheim vorangeht“, so Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs.

In weniger als neun Monaten werden die

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3601 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 10.04.2018