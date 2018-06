Anzeige

Verwaltung stellt Bestand dar

Das Gremium beauftragte die Verwaltung, einen Überblick über alle städtischen Wohnungen nach Wohnungsgröße und Belegung zu erarbeiten. Dabei soll auch dargestellt werden, welche Wohnung öffentlichrechtlich und welche privatrechtlich belegt ist und welche Wohnung für Familien oder Wohngemeinschaften geeignet ist.

Wer soll in Neubau einziehen?

Rund 50 Plätze sieht die Übersicht des DRK im Neubau vor, dessen Errichtung der Gemeinderat am 20. Dezember 2017 am Standort Hubäckerring/Max-Planck-Straße (Betriebshof der Stadtwerke) beschlossen hat. Ob die Stadt dieses Gebäude selbst erstellt oder das einem Investor überträgt, steht noch nicht fest. Ebenso wenig gibt es einen Beschluss, wer dort einziehen soll.

In der Debatte zeichnete sich ab, dass die Fraktionen bevorzugen, die Wohnungen an Bewohner zu vergeben, die sich in städtischen Wohnungen oder Unterkünften als zuverlässig erwiesen haben. Deren bisheriger Wohnraum soll dann als dezentrale Unterbringungsmöglichkeit für Flüchtlinge oder Wohnungslose genutzt werden. Das soll die dezentrale, kleinteilige Unterbringung ermöglichen, die im Diskussionsprozess um den sozialen Wohnraum nachdrücklich gefordert wurde.

Michael Gelb berichtete, die DRK-Kräfte der Einrichtung Migration und Integration rechneten damit, 31 private Wohnplätze bis Ende 2019 erschließen zu können. Sein Kollege Simon Massoth berichtete von der Vermittlung für fünf bisherigen Hofweg-Bewohnern in normale Wohnungen. Er sieht auch bei weiteren Eingewiesenen Perspektiven. Bei der Akquise privaten Wohnraums bestehe noch großes Potenzial.

