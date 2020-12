Hohes Ansehen bei Bürgern

Er ist auf den Straßen Hockenheims ein bekanntes Gesicht – aber nicht mehr lange: Ende des Jahres geht Dieter Eisenmann in Rente. Er war seit März 2004 als Vollzugsbediensteter der Stadtverwaltung tätig und sah in dieser Zeit auf den Straßen der Stadt nach dem Rechten. Bei dieser Arbeit kamen unzählige Kontakte mit den Bürgern zusammen.

„Ich bleibe natürlich in Hockenheim wohnen, aber in Zukunft liegen meine privaten Schwerpunkte auf anderen Feldern“, sagte Dieter Eisenmann bei einer kleinen, Corona-konformen Verabschiedung im Rathaus. Daran nahmen Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Doris Trautmann als Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice und Johannes Lienstromberg vom Personalrat teil.

Sie lobten Dieter Eisenmann für seinen hundertprozentigen Einsatz rund um die Uhr. „Auf Sie konnte man sich immer verlassen. Sie haben offen, ehrlich und direkt mit den Bürgern gesprochen, ohne unhöflich zu sein. Diese Form der Kommunikation schätze ich sehr“, meinte OB Marcus Zeitler. Dabei habe Dieter Eisenmann „da draußen“ Ansehen erworben.

„Das ist keine Selbstverständlichkeit. Als Mitarbeiter des Vollzugsdienstes muss man Ermahnungen und Strafen aussprechen, was natürlich nicht bei jedem gut ankommt“, fand Zeitler. Auch Doris Trautmann und Johannes Lienstromberg lobten die verlässliche Arbeit Eisenmanns. Er war viele Jahre im Personalrat der Stadt engagiert. „In dieser Zeit hast du dich vor allem um den Arbeitsschutz in der Stadtverwaltung verdient gemacht“, merkte Lienstromberg an. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 18.12.2020