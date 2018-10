Holz mit Kettensäge bearbeitet

Armin Göhringer gehört zu den erfolgreichsten Ortenauer Künstlern seiner Generation. Dieses Jahr bekam er den Schweizer Skulpturenpreis verliehen. Mit vier seiner filigranen Holzskulpturen ist er noch bis Mitte November in der Ateliergalerie Gisela Späth vertreten.

Göhringer bearbeitet das Holz mit der Kettensäge aus dem Stamm heraus und lässt dabei immer mehr Material wegfallen. Seine linearen und gitterhaften Holzstrukturen sind ein wesentliches Zeichen seiner Formschöpfungen, entmaterialisiert und doch sehr lebendig. Dabei muss er sich mit den Kräften auseinandersetzen, die dem Holz innewohnen.

Der Künstler nutzt die Druckkraft des Holzes für seine künstlerischen Ideen bis an die Grenzen des statisch Möglichen. Bei der Nacht der Musik wurde auf einer weiteren Skulptur mit Filzklöppeln, Holzkugeln, Metallbesen, Geigenbogen und Schlag- Klopf- und Streichtechniken das Holz zum Klingen gebracht – ein besonderes, meditatives Klangerlebnis.

Musik als Inspiration

Auch Gisela Späth stellt in ihren Bildern einen Bezug zur Musik her. In vielfältiger Weise ist die Musik Inspiration für ihre Bildschöpfungen, als Klangfarbe, als „Noten“-Bild, als Symbol, als Komposition.

Am morgigen Donnerstag von 16 bis 19 Uhr haben Kunstliebhaber die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre bei Zwiebelkuchen und neuem Wein die äußerst filigranen Holzskulpturen im Dialog mit Bildern in der Ateliergalerie in der Karlsruher Straße 40 anzuschauen. Gisela Späth wird kurze Erläuterungen zu den Arbeiten geben. gsp

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 24.10.2018