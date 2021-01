Hommage an Johnny Cash verschoben

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird die Veranstaltung „The Johnny Cash Show – presented by The Cashbags“ am Freitag, 9. April, in der Stadthalle nicht stattfinden. Die aktuelle Situation rund um die Covid-19-Pandemie betrifft auch weiterhin die Planung kultureller Veranstaltungen. „Die Johnny Cash Show“ kann daher nicht, wie geplant, Anfang diesen Jahres erneut auf Tournee gehen“, heißt es in der Mitteilung von Paulis Veranstaltungsbüro.

Da derzeit noch fraglich ist, ob im Frühjahr wieder Veranstaltungen möglich sein werden, müssen die Veranstalter zur Sicherheit von Zuschauern und Mitwirkenden die Tournee auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. „Die Gesundheit aller Beteiligten steht ohne Wenn und Aber an erster Stelle. Außerdem möchten wir dem Publikum Planungssicherheiten bieten, die derzeit nicht gegeben sind“, heißt es weiter. Der Ersatztermin ist am Freitag, 4. Februar 2022, um 20 Uhr in der Stadthalle. Die bereits gekauften Karten behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit – ein Umtausch ist nicht notwendig. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 20.01.2021