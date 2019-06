Horst Waldmann wird Ehrenmitglied

Ob das Beste immer zum Schluss kommt, darf nach der Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative Stille Schiene Hockenheim (BISS) bezweifelt werden. Denn am Ende der gut besuchten Veranstaltung galt es einen Mann zu ehren, der wie kaum ein anderer für den jahrzehntelangen Kampf der Hockenheimer gegen den zunehmenden Verkehrs- und Bahnlärm steht. Horst Waldmann war darin über 40 Jahre lang aktiv und Gründungsmitglied der BISS.

Mit 85 Jahren hatte er sich entschlossen, nicht mehr für ein Vorstandsamt zu kandidieren. Der wiedergewählte Vorsitzende Lothar Gotthardt verlieh Horst Waldmann in Anerkennung seiner besonderen Leistungen die Ehrenmitgliedschaft in der Bürgerinitiative und lobte das besondere Engagement, das er seit den 1970er Jahren an den Tag gelegt hat. „Unsere Bürgerinitiative hat seit ihrer Gründung immer von Horst Waldmanns Erfahrungsschatz profitiert.“

Geht Verfahren gegen Bahn weiter?

Die meiste Zeit wurde laut Lothar Gotthardt und Konrad Sommer auf Aktivitäten der IG BRN 21, einer Interessengemeinschaft von Bahnlärmgegnern, an der die BISS beteiligt ist, sowie die Wahrnehmung von Terminen beim von der DB Netz AG betriebenen Beteiligungsforum für die Planung der Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim aufgewendet.

Dankbar war der BISS-Vorstand, dass Gerhard Weber, Leiter des Fachbereichs Bauen und Wohnen der Stadtverwaltung, aktuelle Informationen zu laufenden Rechtsstreitigkeiten zwischen Stadt und Bahn sowie zu den städtischen und überregionalen Aktivitäten bezüglich der erwähnten Neubautrasse vermittelte. Dabei deutet einiges darauf hin, dass das derzeit seit 2005 ruhende Verwaltungsgerichtsverfahren gegen die Bahn wegen Nichterfüllung von Vertragszusagen aus den 1980er Jahren in absehbarer Zeit wieder aufgenommen werden kann. Denn derzeit noch unverbindliche Kommentare des Eisenbahnbundesamts seien so zu verstehen, dass der im vergangenen Jahr erfolgte Planfeststellungsbeschluss nichts mit dem alten VG-Verfahren zu tun haben soll.

„Nachdem Horst Waldmann über 40 Jahre mit Bahn und Politik für mehr Schutz vor Bahnlärm gefochten hat, würden wir diesen Kampf gern innerhalb der kommenden 40 Jahre abschließen und sein Werk vollenden. Leider können wir das nicht versprechen“, resümierte der BISS-Vorstand ironisch. kso

