Houston, wir lösen das Problem!

Die „BotBrothers“, das Schülerteam des Carl-Friedrich-Gauß Gymnasiums, haben erneut in der First Lego League gewonnen. Mit zwei Pokalen für den ersten Platz im Robot-Game und den Gesamtsieg setzte sich das erfahrene Team in einem internationalen Turnier in St. Etienne in Frankreich gegen 20 Mannschaften durch – den weitesten Weg hatte ein Team aus der Karibik zurückgelegt.

