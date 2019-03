HSV-Halle wird zu Bewegungsparadies

Hockenheim.Der Jugendvorstand des HSV plant in der Osterzeit eine Aktion für ihre Zwei- bis Sechsjährigen sowie deren Eltern und Großeltern. Am Sonntag, 14. April, öffnet der Jugendvorstand von 14.30 bis 16 Uhr die Türen der HSV-Halle für ihre Mitglieder. Dort wartet eine Bewegungslandschaft, in der toben, klettern, springen und vor allem jede Menge Spaß haben angesagt ist.

Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl sorgt der Jugendvorstand in Form von Kaffee und Kuchen. Für die Kinder wird es außerdem Osterüberraschungen geben. Voranmeldungen werden unter der E-Mailadresse sophia_bienroth@web.de entgegengenommen. so

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 21.03.2019