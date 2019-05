HTZ lädt zum Jazz-Frühschoppen ein

Hockenheim.In der Rennstadt wird am Wochenende das Frühlingsfest gefeiert. Von Freitag, 10. Mai, bis Dienstag, 14. Mai, herrscht Trubel auf dem Rummel, der sich auf dem Marktplatz befindet. Und da Hockenheim in diesem Jahr seinen 1250. Geburtstag feiert, gibt es zum Jubiläum zwei Geschenke für die Bürger: Am Samstag und Sonntag macht der Hamburger Fischmarkt Station auf dem Platz vor der Zehntscheune. Die Marktschreier werden an beiden Tagen in bester Manier ihre Waren lauthals anpreisen.

Das zweite Geschenk kommt von unserer Zeitung: Am Sonntag, 12. Mai, sorgt auf dem Platz vor der Stadthalle die SRH-Bigband für Stimmung. Los geht es um 11 Uhr, die Zuhörer können sich beschwingt auf den verkaufsoffenen Sonntag einstellen. Bis 14 Uhr sorgt die Band für Stimmung auf der Terrasse der Stadthalle. Und das Team des Stadthallenrestaurants „Rondeau“ kümmert sich darum, dass niemand Hunger oder Durst leiden muss.

Die SRH-Bigband wurde 2002 von Rainer Maertens, dem aktuellen Bandleader, und musikinteressierten Mitarbeitern des SRH-Konzerns gegründet. Der Konzern hat bundesweit rund 13 000 Mitarbeiter, und dessen Hauptsitz befindet sich in Heidelberg. In dem Ensemble musizieren jazzbegeisterte Mitarbeiter aus allen Sparten, für die die drei Buchstaben längst eine andere Bedeutung haben: SRH steht für die Musiker für Swing really hot (Swing – richtig heiß). Regelmäßige Proben und Workshops mit namhaften Jazzmusikern sind ein Garant für eine stetige Weiterentwicklung, was sich im Laufe der Jahre in vielen Auszeichnung niederschlug. Zahlreiche Auftritte führen die Bigband jährlich durch ganz Europa. Die Band bietet ein breites Spektrum aus Swing, Funk, Latin, Fusion und Soul – kurzum, für jeden Geschmack ist das Passende dabei. Davon können sich die Zuhörer am Sonntag in Hockenheim auf der Terrasse der Stadthalle überzeugen. aw

