Anschließend gehörte die Bühne wieder den „Zauber-Flöten“. Bei „Parade“ und „Party Time“ von Allan Rosenheck kam Stimmung auf, die auch bei den Solostücken der acht zehn- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schüler anhielt. Südamerikanisch, rockig, klassisch oder irisch, Alt- oder Sopranblockflöte: Es kam alles gut an bei den aufmerksam lauschenden Zuhörern, teilt die Musikschule mit.

Danach stellte sich das Ensemble „Blasebälger“ auf, ein Ensemble von sechs 13- bis 15-jährigen Schülerinnen und Schülern, die seit vier Jahren zusammen proben. Hier spielten alle schon die Altblockflöte, das Hauptinstrument der Blockflötenfamilie, und es kam auch die noch größere und dadurch tieferklingende Tenorblockflöte dazu. Das Ensemble bot zwei klangschöne englische Tänze und knüpfte mit „Partylöwen“ an die bisherigen Ensemblebeiträge an. In ihren Solobeiträgen überzeugten die fortgeschrittenen Schüler mit Werken unter anderem von Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach und zeigten dabei große Virtuosität, Klangschönheit und Ausdruckskraft.

Reise durch Musikgeschichte

Auch die „Hockenheimer Stadtpfeifer“ schließlich waren bei der Party dabei und gingen mit Variationen über „Happy Birthday“ mit dem Publikum auf eine Reise durch die Musikgeschichte. Die bekannte Melodie wurde zu einem Gregorianischen Choral, blitzte in einer Bach’schen Orgel- und einer Mozart’schen Klaviersonate auf, wurde zum Thema einer weiteren Sinfonie von Beethoven, zu einem eleganten Wiener Walzer und vielem mehr. Und all das spielten die drei „Stadtpfeiferinnen“ so überlegen und mit dem jeweils angemessenen Ausdruck, dass das Publikum diesem Husarenritt durch die Zeiten und Stile mühelos folgen konnte.

Am Ende versammelten sich alle Mitwirkenden zu einem Schlussstück auf der Bühne und es gab begeisterten Applaus von den Zuhörern, bevor der Nachmittag bei selbstgebackenem Kuchen und Getränken ausklang. zg

