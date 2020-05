Hygieneartikel sind für bedürftige Bürger

Hockenheim/Waghäusel.Gleich zweimal gab es Grund zur Freude in der Rennstadt – zum einen bei der Kirchlichen Sozialstation, zum anderen bei der Tafel. Denn die albw-Handels-Gmbh aus Kirrlach stiftete den Einrichtungen diverse Sachspenden für die derzeitige Corona-Ausnahmesituation.

Wie es in der Mitteilung der Kirchlichen Sozialstation heißt, wurden drei Pakete im Wert von je 500 Euro an Pflegedienstleiter Micha Böbel überreicht, der nach Waghäusel gefahren war, um die Gaben persönlich abzuholen. Die Pakete umfassten Hygieneartikel, Desinfektionsmittel und Seife. Da gerade diese Produkte durch die Corona-Krise zu Mangelware wurden, war die Spende eine erfreuliche Nachricht. Denn gerade in der Pflege sind diese – in normalen Zeiten – Alltäglichkeiten derzeit unerlässliche Hilfsmittel. „Der Kastenwagen der Sozialstation war randvoll und die Freude bei den Mitarbeitern entsprechend groß.“

Zentrale Aufteilung sichergestellt

Auch bei der Tafel kam die Aktion gut an. In Waghäusel nahm Hubert Mitsch, Leiter der Tafeln Mannheim, Hockenheim und Edingen-Neckarhausen, die Spende entgegen. Mitsch ist in seiner Eigenschaft als Tafelleiter in Trägerschaft beim DRK-Kreisverband Mannheim auch für eines von sechs zentralen Logistikzentren in Baden-Württemberg zuständig.

Die Firma albw spendete für die Tafeln im gesamten Rhein-Neckar-Kreis Desinfektionsmittel im Großgebinde sowie in kleinen abfüllfähigen Flaschen, dazu Seife und Zellstoffartikel im Warenwert von 6000 Euro. Durch die zentrale Verteilung bekamen alle zwölf an das Logistikzentrum angeschlossenen Tafeln des Kreises diese Spenden zugewiesen: In Heidelberg, Heidelberg-Süd, Leimen, Neckargemünd, Sinsheim, Edingen-Neckarhausen, Schwetzingen, Walldorf, Weinheim, Wiesloch, Mannheim und Hockenheim können sich nun Bedürftige über die Produkte freuen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 19.05.2020