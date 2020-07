ICE kollidiert mit Mülltonne im Gleisbett

Ein Einkaufswagen und eine Mülltonne liegen im Gleisbereich des Bahnhofs – ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr. Wie die Deutsche Bahn und Bundespolizei am Freitag mitteilten, kollidierte am Donnerstag gegen 21.20 Uhr ein ICE mit einem Einkaufswagen und einer Mülltonne. Personenschäden gab es nicht.

Etwa 50 Meter vor der Einfahrt in den Bahnhof erkannte der Zugführer Gegenstände im Gleisbereich und leitete eine Schnellbremsung ein. Aufgrund der Geschwindigkeit von etwa 140 Stundenkilometer war es nicht möglich, den Zug vor den Hindernissen zum Stehen zu bringen. Am Zug entstanden Beschädigungen. Die etwa 150 Reisenden mussten ihren Weg mit anderen Reisemitteln fortsetzen.

Eine Zeugin konnte erste Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen. Des Weiteren wurden bei anliegenden Supermärkten die Videoüberwachung gesichert, die nach einer ersten Sichtung weitere Hinweise auf die Verdächtigen gab. Nach Polizeiangeben rückt eine Gruppe Jugendlicher in den Fokus. Die Ermittlungen übernimmt die Bundespolizei Karlsruhe. Personen die Angaben zum Vorfall machen können sollen sich unter Telefon 0721/12 01 60 an diese zu wenden.

Polizei weist auf Gefahren hin

Des Weiteren weist die Bundespolizei auf die Gefahren hin. Wie dieser Sachverhalt zeigt, haben Züge trotz fortschreitender Technik einen langen Bremsweg. Hindernisse im Gleisbereich werden erkannt, aufgrund hoher Geschwindigkeiten sind die Möglichkeiten eines rechtzeitigen Anhaltens begrenzt. Auch Personen, die wie in diesem Fall Gegenstände in den Gleisbereich stellen, leben gefährlich. Geschwindigkeiten herannahender Züge werden durch Gleisbetreter oder Gleisüberschreiter oft unterschätzt – es kann zu schlimmen, oft tödlichen Unfällen kommen. Der Aufenthalt im Gleisbereich stellt zudem ein ordnungswidriges Verhalten dar und wird durch die Bundespolizei verfolgt und geahndet. pol

