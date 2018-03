Anzeige

Sein ostwestfälisches Temperament ist legendär und jede Pointe weiß er mit der nötigen emotionalen Selbstbeherrschung zu entzünden. Seine bekanntesten Phrasen wie „Ja, hallo erstmal . . .“ und „Ich weiß gar nicht, ob Sie’s wussten“, werden bundesweit als gängige Redewendungen genutzt. Am Samstag, 3. März, 20 Uhr, gastiert Rüdiger Hoffmann nun zum ersten Mal in Hockenheim in der Stadthalle.

Zu seinem 30. Bühnenjubiläum widmet er sich in seinem Programm „Ich hab’s doch nur gut gemeint“ noch intensiver seinen Mitmenschen und dies, wie nicht anders zu erwarten, mit herrlich absurden Alltagsdramen und verblüffenden Experimenten, teilt die Stadthalle mit.

Der Meister der Nuancen, der mit seinem verschmitzten Gesicht so hintersinnig-intelligent und unschuldig gucken kann, gewinnt jeder Katastrophe etwas Gutes ab. Sei es der neuen Gesundheits-App, die er an seiner Bekannten testet, oder einer Trauerrede, die er mit einem zehnminütigen Gag-Feuerwerk auflockert.