Ideen für Nachhaltigkeit gesucht

Nachhaltige Maßnahmen in Hockenheim sind wichtig, um lokale Antworten auf die globalen Herausforderungen zu finden. Sie ermöglichen eine positive Gestaltung der Stadt. Die Sprecher der einzelnen Gruppen der Lokalen Agenda 21 möchten bei ihrem nächsten „Proagenda-Treffen“ mit der Öffentlichkeit darüber ins Gespräch kommen. Die Zusammenkunft findet am heutigen Dienstag um 19 Uhr am Brunnen vor der AOK (Karlsruher Straße 10) statt. Gesucht werden Ideen für Nachhaltigkeit in Hockenheim. Alle Interessierten sind eingeladen, gemeinsam neue Vorschläge zu erarbeiten.

Die Grundlage für das Pro-Agenda-Treffen“ und die dabei entstandenen Aktivitäten wurde am 14. Oktober 1998 gelegt. Der Gemeinderat beauftragte damals die Stadtverwaltung, „die organisatorischen Grundlagen für die Erstellung einer Lokalen Agenda zu erarbeiten“. Am 13. Juni 2001 fand die Auftaktveranstaltung für die Lokale Agenda 21 Hockenheim statt.

Soziales, Ökologie und Kunst

Bis heute sind aus der Lokalen Agenda 21 Hockenheim heraus zwei Vereine entstanden: Kunstverein und Solardrom. Die Agenda regte und setzte eigenen Angaben zufolge viele erfolgreiche Projekte um, beispielsweise den Beachvolleyballplatz im Gartenschaupark und die Mensa im Schulzentrum.