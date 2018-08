Ihr Schicksal macht Mut

Hockenheim.Zum Thema Mut findet in der Buchhandlung Gansler eine besondere Lesung statt: Am Dienstag, 4. September, 19 Uhr, ist Susanne Böhme zu Gast und stellt ihr Buch „Steh auf und flieg“ vor.

Seit Susanne 16 Jahre ist, gehört ihre Leidenschaft dem Fliegen, dem freien Fall. Sie absolviert gut 2000 Fallschirmsprünge und entdeckt dann ihre Liebe zum „Wingsuit“, einem Anzug mit kleinen Flügeln. Nun kann sie wie ein Vogel fliegen. Doch in der Schweiz passiert das Unglück: Sie knallt gegen einen Felsen und landet querschnittgelähmt auf der Intensivstation.

Doch ein Leben im Rollstuhl ist für sie keine Alternative. Unermüdlich trainiert sie gegen diese Perspektive an. Und es gelingt ihr, in ihren leblos wirkenden Beinen einzelne Muskeln wieder zu reaktivieren. Noch kann sie nicht auf den Rollstuhl verzichten, doch sie übt immer besser zu laufen und und hat auch einen Weg zurück in den Fallschirmsport gefunden. Ihre Erlebnisse hat sie in dem Buch „Steh auf und flieg!“ aufgeschrieben.

Die Lebensgeschichte von Susanne Böhme ist auch am Sonntag, 19. August, 17.30 Uhr, in der Reihe „Echtes Leben“ in der ARD zu sehen. aw

