Ihre gute Laune wird den Kollegen fehlen

Zum Ende des Schuljahres wurde aus dem Kollegium der Hubäckerschule Rosemarie Gottselig in den Ruhestand verabschiedet. Die Feier fand unter Pandemiebedingungen im Freien bei herrlichem Wetter auf dem Schulhof statt.

Rosemarie Gottselig unterrichtete seit dem Schuljahr 2009/10 an der Hubäckerschule. Viele Jahre half sie den Erstklässlern, sich im Schulleben zurechtzufinden. Ihre lustige und herzliche Art kam bei den Kindern immer gut an, heißt es in der Pressemitteilung der Schule. Auch im Kollegium sorgte sie oftmals für gute Stimmung und den einen oder anderen Lacher.

Die scheidende Lehrerin engagierte sich vielfältig, vor allem die Buchbestellung verlief unter ihrer Regie reibungslos.

Auf die Frage, was sie in Zukunft besonders vermissen wird, antwortete sie: „Das Kinderlachen, die Kinderumarmungen, ihre entgegengebrachte Zuneigung und die Zusammenarbeit mit fantastischen Kolleginnen.“ Auch einen guten Rat hatte sie für das Team der „HuSchu“ parat: „Durchhalten könnt ihr nur, wenn ihr eure Liebe und Zuneigung zu den Kindern nicht verliert und wenn ihr den verschiedenen Ansprüchen mit Gelassenheit begegnet.“

Diese Gelassenheit wünscht ihr auch das Kollegium für den Ruhestand mit viel Zeit zum Erleben von neuen Dingen, die ihr viel Freude bereiten sollen. Und wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, freuen sich die Kollegen, sie als ehrenamtliche Lesetante immer mal wieder in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 11.08.2020