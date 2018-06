Anzeige

Hockenheim.Beim Gedanken an Syrien tauchen Erinnerungen aus der Bibel auf: Paulus in Damaskus. Nachbarland Israels. Eine Sprachinsel des Aramäischen in Syrien. Doch ein schrecklicher Bürgerkrieg tobt in Syrien, der Millionen Menschen in die Flucht trieb. So war die Vorankündigung der Kolpingsfamilie zu lesen, und viele Interessierte kamen.

Familie Shalhoub aus Damaskus lebt seit einigen Jahren in Hockenheim. Hala und Ibrahim mit ihren Töchtern Grace und Lea kamen auf Einladung der Kolpingsfamilie ins Gemeindezentrum St. Christophorus, um den Zuhörern ihr Land vorzustellen – so, wie es vor dem Bürgerkrieg war und wie es derzeit nur noch in Trümmern vorhanden ist.

Erinnerungen an Normalität

Familie Shalhoub berichtete von ihrem Heimatland als einem Land voller Kultur, mit einem guten Miteinander der verschiedenen Ethnien und Religionen und einem „normalen Leben“ mit Arbeit, Schule, Einkaufsmöglichkeiten, Urlaub und natürlich Familie und Verwandtschaft. Doch dann kam der Krieg und änderte alles.