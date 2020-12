Im Advent lokale Läden unterstützen

„Unsere Geschäftswelt und Hockenheimer Institutionen sind noch nicht überall geschlossen, auch wenn es sich vielleicht so anfühlt“, sagt Geschäftsführerin Birgit Rechlin vom Hockenheimer Marketing-Verein (HMV). Deshalb startet ab Dienstag, 1. Dezember, die HMV-Weihnachtsaktion „Türchen öffne dich“ – lokal kaufen, essen und mitmachen mit einem vor Ort begehbaren Adventskalender in der Innenstadt.

Jeden Tag öffnet sich ein anderes Türchen und damit ein anderes Geschäft. Dahinter verstecken sich Überraschungen wie Rabatte, kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten, aber auch besinnliche Pausen. Neben vielen Einzelhändlern machen Restaurants, bei denen Essen abgeholt werden können, Fitness- und Versicherungseinrichtungen sowie die evangelische und katholische Kirche mit. Infos zu allen mitmachenden Geschäften und Institutionen gibt es auf der Homepage des HMVs sowie in den Flyern, die bei allen teilnehmenden Türchen ausliegen.

Rennstadtkarten zu gewinnen

Ergänzend dazu gibt es das Gewinnspiel „Türchen öffne dich“, bei dem 24 Buchstaben gesammelt werden können, die jeden Tag auf den Plakaten in den Adventskalender-Türchen in den Schaufenstern oder Eingangstüren der mitmachenden Geschäfte, Restaurants sowie Kirchen zu finden sind. Am 24. Dezember kann aus dem Buchstabensalat ein Lösungssatz, bestehend aus fünf Wörtern, gebastelt und an den HMV geschickt werden. Zu gewinnen gibt es Rennstadtkarten im Wert von 10 Euro und winterliche Trostpreise. Einsendeschluss ist der 6. Januar 2021. zg

