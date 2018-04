Anzeige

Seit Dezember 2017 finden von Montag bis Freitag Erstorientierungskurse für Asylbewerber im DRK-Ortsverein Hockenheim im Auchtergrund 1 statt. Zweimal am Tag – vormittags und abends – geben Sebastiaan Minderhoud und seine Kollegin Milena Dziewiecka Asylbewerbern mit unklarer Bleibeperspektive, die keinen Zugang zu einem Integrationskurs haben, die Möglichkeit, unter anderem Deutsch zu lernen. Am heutigen Mittwoch startet ein neuer Kurs, teilt die DRK-Pressestelle mit.

Wie der Name vermuten lässt, soll der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderte Kurs eine grundlegende Orientierung in Deutschland geben – sowohl auf sprachlicher als auch auf alltagspraktischer Basis. In sechs Module gegliedert, werden in einzelnen Unterrichtseinheiten Themengebiete wie „Werte und Zusammenleben“, „Alltag in Deutschland“ oder auch „Gesundheit und medizinische Grundversorgung“ behandelt.

Auf die Module abgestimmt und bedarfsorientiert an die Gruppe angepasst, finden zusätzlich Exkursionen zu örtlichen Behörden und Kulturgütern statt. So wurden etwa das Speyerer Technik Museum und der Dom sowie die Heidelberger Altstadt und das Schloss besichtigt. Zudem stellte der Kurs eine Mannschaft beim Fußballturnier in Ketsch am vergangenen Freitag.