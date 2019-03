Im Alpbachtal kommen Freunde des Wintersports auf ihre Kosten

Die aktuelle Skisaison ist das Jahr der Jubiläen beim Skiclub. Gerade hatte man das 50-jährige Bestehen des Vereins gefeiert, fanden sich gut gelaunte Teilnehmer zur 30. Auflage der Familienfreizeit im Österreichischen Alpbachtal, wo mächtig gefeiert wurde. Das teilt der Verein mit.

Beste Pistenverhältnisse mit überwiegend sonnigem, wenn auch warmem Wetter, sowie jede Menge Spaß und Unterhaltung hatten die Teilnehmer dieser Freizeit. Das Skigebiet Alpbach gehört zu den Kitzbühler Alpen und bietet zusammen mit dem angrenzenden Gebiet der Wildschönau kilometerweites Pistenvergnügen für alle Könnensstufen. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene fanden hier ihre persönlichen Herausforderungen. Skirouten und Buckelpisten rundeten das Skivergnügen ab.

Schnee gab es mehr als reichlich, wenngleich der eine oder andere am frühen Nachmittag mit den weichen Massen zu kämpfen hatte. Die Temperaturen waren etwas zu warm für die Jahreszeit, heißt es in der Pressemitteilung.

Seit 30 Jahren organisiert der Skiclub unter seinem Skischulleiter Winfried Kienzler diese große Familienfreizeit mit gut 90 Personen. Er sorgte mit seinem 17-köpfigen Übungsleiterteam dafür, dass sowohl Ski- als auch Snowboardfahrer nach den aktuellen Skilehrplänen des Deutschen Skiverbandes unterrichtet wurden.

Der Fokus lag klar auf den Jüngsten, die spielerisch an das Skifahren herangeführt wurden. Die Übungsleiter sind hierfür speziell ausgebildet, sodass die Anfänger nach einem Tag meist schon Kurven fahren konnten und am Ende der Woche bereits auf den meisten Pisten unterwegs waren. Bei den Erwachsenen ging es weniger spielerisch zu, dafür aber für alle herausfordernder.

Hauseigener DJ

Was wäre aber eine Freizeit ohne Teilnehmer, die auch außerhalb der Skipiste bei allem mit vollem Elan dabei sind? Musik und Tanz standen dabei an erster Stelle. Sowohl am Nachmittag vor dem Bus als auch vor der Talstation, bei der Terrassenparty oder dem vergnüglichen Abend im Hotel, und auch bei der Siegerehrung. Es war immer etwas los und die Hockenheimer Truppe war überall zu sehen und zu hören. Hierfür sorgte nicht zuletzt der hauseigene DJ Robin Simon, der mit seiner mobilen Musikanlage an jedem Ort und jederzeit loslegen konnte und die entsprechende Stimmung zauberte. Das 30-jährige Jubiläum wurde an einem der Abende mit einem Sektempfang und anschließendem Vorspeisebuffet gefeiert.

Der letzte Tag war ganz den Kindern gewidmet. Sie konnten beim Skirennen zeigen, was sie die Woche über gelernt hatten. Alle waren eifrig dabei und gaben ihr Letztes. Es war großartig mit anzusehen, wie es den Kindern Spaß machte und sie den Hang hinunter düsten. Die Eltern und Großeltern standen am Pistenrand und feuert eifrig an, wie bei den Profis. Kein Wunder, dass es deshalb nur Sieger gab, die bei der Siegerehrung auf der Hotelterrasse alle mit Urkunden und Medaillen geehrt wurden. Der Skiclub freute sich über eine tolle Freizeit, die dem 30-jährigen Bestehen dieser Ausfahrt das i-Tüpfelchen aufgesetzt hatte. uhv

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 26.03.2019