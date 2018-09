Im Altenheim geht’s auf Weltreise

Der Tag der Begegnung im Altenheim St. Elisabeth hat einen festen Platz im Hockenheimer Veranstaltungskalender. Er findet traditionell an einem Sonntag im September statt. Bei herrlichem Spätsommerwetter folgte auch in diesem Jahr eine große Besucherzahl der Einladung in die Karlsruher Straße.

Der Saal war gut besetzt und auch an den Tischgruppen vor dem Haus fanden sich schon Gäste ein, als Heimleiter Markus Hübl um 10.45 Uhr das Fest eröffnete. Er begrüßte die Anwesenden und Mitwirkenden, erläuterte den Programmablauf und wies darauf hin, dass nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wieder eine Tombola stattfinde. Die Gewinne waren vor der Kapelle aufgebaut, daneben eine Bilderwand, auf der man einen Eindruck von der tiergestützten Therapie im Haus gewinnen konnte. Ihr soll der Erlös der Tombola zugutekommen, teilt Markus Hübl mit.

Ökumenische Solidarität

Das Programm eröffnete der MGV Liedertafel mit Dirigent Rudi Hüttler. Der Männerchor trug die Lieder „Das Morgenrot“, „Mala moja“, „Im grünen Wald“, „Trinklied“, „Abendfrieden“, „Weit geh’n die Gedanken“ und „Nun ade“ vor.

Genau wie der Männerchor der Liedertafel war der katholische Kirchenchor dem Fest treu verbunden. Dieser hat sich aber inzwischen leider aufgelöst. Umso größer war die Freude, dass der evangelische Kirchenchor unter der Leitung von Kantor Samuel Cho in ökumenischer Solidarität diesen Part übernahm. Sie brachten die Lieder „Groß ist der Herr“, „Wisset ihr nicht“, „Besuche das Glück“, „Herr, ich sehe deine Welt“ und „Schau auf die Welt“ zu Gehör.

Es steht zu hoffen, dass sich die Sängerinnen und Sänger nicht zu sehr durch den zunehmenden Geräuschpegel gestört fühlten. Zu den aufmerksamen Zuhörern stießen jetzt immer mehr Neuankömmlinge und bildeten schon lange Schlangen an der Bonkasse und an der Essensausgabe, wo Chefkoch Guido Richter wieder die bewährten Schlachtgerichte mit Sauerkraut und Püree, aber auch Seeteufel mit Pestorisotto anbot. Auch die Getränkeausgabe war gut besucht und es dauerte nicht lange, bis sich die Besucher dem reichhaltigen Kuchenangebot zuwandten und auch dort am Kaffeestand die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun hatten.

Seemänner trumpfen auf

Alleinunterhalter Jan Nemec begleitete das rege Treiben am Keyboard mit bekannten Melodien.

Einen Glanzpunkt des Nachmittags bot wieder der Seemannschor der Marinekameradschaft Hockenheim, dessen Leiter Wolfgang Rahner das Publikum zum Mitsingen der altbekannten Seemannslieder animierte.

Nach der Begrüßung mit dem Lied „Moin Moin“ nahmen die Sänger die Anwesenden mit auf eine Reise von der Ostsee zur Nordsee, nach Helgoland und weiter bis nach Bali und Shanghai, wobei Rahner es trefflich verstand, durch seine lebhafte und humoristische Moderation von einem Lied zum anderen überzuleiten.

Seit einem Jahr wird der Chor durch die Mitwirkung von Frauen verstärkt. Als „Mädchen aus Piräus“ im Lied „Ein Schiff wird kommen“ hatte Sängerin Anja ihr gelungenes Solodebüt.

Zum Ausklang zeigten die Teilnehmer der Sitztanzgruppe mit zwei Tänzen, was sie in den Gruppenstunden mit Betreuerin Birgit Ruder eingeübt haben.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Tische von den Tombolagewinnen schon total leergeräumt. Auch dieses Jahr hat das Gewinnspiel großen Anklang gefunden. Der Erlös wird dabei helfen, dass Therapiehund Candy weiter regelmäßig zu den Bewohnern kommen kann. ag

