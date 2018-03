Anzeige

Am Freitag, 16. März, 19 Uhr, wird eingeladen in die Buchhandlung Gansler in Hockenheim, Rathausstraße 2. Am Freitag, 23. März, findet die Lesung mit Azami und Rempp um 19 Uhr im Begegnungszentrum „mittendrin“ in Schriesheim, Kirchstraße 4 statt.

Die Lesungen werden begleitet von Hussein Rezai, der afghanische Musik auf einem indischen Harmonium spielt. In seinen Stücken findet man einerseits andachtsvolle Melancholie, andererseits die Lebensfreude, die er als Mensch bei sich selbst statt dunkler Resignation siegen lässt. Der Eintritt ist jeweils frei. Spenden werden am Ausgang erbeten.

In seinem jetzigen Buch gelingt es Said Azami, eigene Erinnerungen an die Schönheiten seines Heimatlandes auf gelungene Weise zu verbinden mit dem kritischen Blick auf ein „krankes System“. Azamis Trauer über die schlimmen Zustände in Afghanistan ist in seinem Buch immer auch gekoppelt mit dem Wunsch nach Frieden und Freiheit. Stilistisch wechseln sich Berichte, poetische Texte und Gedichte ab – das macht das Buch leicht lesbar. ro

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 02.03.2018