Im Land der Hobbits

„200 Tage am schönsten Ende der Welt“ – unter diesem Titel ist eine Film- und Fotoreportage von Petra und Gerhard Zwerger-Schoner über Neuseeland am Dienstag, 15. Januar, 20 Uhr in der Stadthalle zu erleben.

Traumstraßen entlang unberührter Küsten und schneebedeckte Gipfel über immergrünem Regenwald, rauchende Vulkane und brodelnd thermale Wunderwelten, idyllisches Farmland und geschichtsträchtige Orte mit stolzer Maorikultur auf heiligem Land. Das alles ist Neuseeland – und noch viel mehr. Neuseelands Schönheit hat unzählige Gesichter und kaum ein Land offenbart seine Reize in derart beeindruckender Vielfalt.

Ein gutes halbes Jahr haben die österreichischen Reisejournalisten Petra und Gerhard Zwerger-Schoner „Aotearoa – das Land der langen weißen Wolke“ bereist, kennen und lieben gelernt.

Nur knapp vier Millionen Menschen besiedeln die beiden südpazifischen Inseln, deren Lage über den tektonischen Platten des „Feuerrings“ im Pazifik eine Landschaft hervorbrachte, die einzigartig auf der Welt ist, einem oft schlicht den Atem verschlägt und sprachlos macht.

Eine faszinierende und bildgewaltige Reisereportage, voller brillanter Filmszenen, gemischt mit meisterhafter Fotografie. Ein audiovisuelles Erlebnis modernster Machart, in High Definition Digital Cinema Qualität. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 31.10.2018