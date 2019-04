Im Land der rasenden Vokale

Das Bilderbuchkino der Stadtbibliothek entführt im Mai in das Land der rasenden Vokale. Die Mitarbeiter präsentieren am Samstag, 4. Mai, 10.30 Uhr, die Geschichte „Klara schreibt mit blauer Tante“ von Andrea Schomburg. Zu den originellen Reimen hat Kai Pannen witzige Bilder voller Fantasie geschaffen. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird um pünktliche Anwesenheit gebeten.

Wo gibt es denn so was: Dackel auf dem Topf, Hummelfleisch mit grünen Bienen oder Bimmelböhnchen? Andrea Schomburg nimmt kleine und große Leser beim Bilderbuchkino auf eine wundersame Entdeckungsreise durch das Land der rasenden Vokale mit. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter ab vier Jahren. zg

