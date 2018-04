Anzeige

Einer der größten Unterstützer des BASF-Firmencups ist der Chemiekonzern BASF, der den Firmenlauf 2003 auch initiiert hat. Dr. Hartmut Unger, Leiter Soziales und Sport bei der BASF, sagt dazu: „Für unser gesellschaftliches Engagement im Bereich Sport haben wir einen klaren Anspruch formuliert: Wir wollen Menschen in gesunde Bewegung bringen und gemeinsam mit anderen unsere vielfältige Gemeinschaft aktiv gestalten und erleben.“ Um positiv in der Gesellschaft zu wirken, fördere die BASF in der Metropolregion Rhein-Neckar Aktivitäten, die besonders Teilhabe und Integration zum Ziel haben – beim BASF-Firmencup und darüber hinaus.

Anmeldungen sind im Internet unter www.Firmencup.de möglich. Im Startgeld ist für jeden Teilnehmer ein Finisher-Shirt sowie ein Zielgetränk enthalten. Erstmals gibt es in diesem Jahr das „Ihr seid dabei“-Paket für Unternehmen, die in ihrem sozialen Engagement karitativen Organisationen die Teilnahme spendieren wollen.

Veränderungen gibt es auch bei den Wertungen: So wird etwa das schnellste Unternehmen ermittelt (ab zehn Teilnehmer) und das schnellste Mitarbeiter-Quartett, bestehend aus den schnellsten zwei Frauen und zwei Männern eines Unternehmens. zg

