Erste Tour im Jahr 1986

Die Touren der ASG Triathlon haben eine lange Tradition. Bereits kurz nach der Gründung des Vereins im Jahr 1986 lebten die ASGler die deutsch-französische Freundschaft. „In allen Bewegungsarten des Triathlons haben wir Commercy schon erreicht“, so Rainer Kief. Zu Fuß laufend, schwimmend in den Kanälen von Frankreich, von einem Hausboot begleitet, und die längste Tradition haben nunmehr die Fahrten mit dem Rennrad im dritten Jahrzehnt, die jedoch in den ersten Jahren auch ohne Begleitfahrzeug, nur mit Rucksack bestückt, bewältigt wurde.

Die 22-köpfige ASG-Delegation hatte auf ihrer viertägigen Fahrt so einiges zu bewältigen: etwa 180 Kilometer und 500 Höhenmeter am ersten Tag, 130 Kilometer mit 2200 Höhenmetern an Tag zwei und 125 Kilometer mit 1200 Höhenmetern am dritten Tag bis Commercy. „Die Defekthexe hatte mich auserkoren“, so Wilfried Schmidt, der mit zahlreichen Platten zu kämpfen hatte, deren Ursache ein akribischer Rainer Kief am Ende dann doch in einem kleinen Metallstück im Mantel fand und abstellte.

In Commercy angekommen, fand am Teamhotel ein Empfang durch die Bürgermeisterstellvertreterin Elise Thiriot statt. Der ASG-Vorsitzende Oskar Stephan überbrachte unter anderem die Grußworte von Hockenheims OB-Stellvertreters Fritz Rösch und der Vorsitzende des Freundeskreises Hockenheim-Commercy, Matthias Stier, bedankte sich für die Gastfreundschaft und die gelebte Verbindung der beiden Städte.

In der Partnerstadt fand auch wieder eine Radtourenfahrt des Radsportvereins Commercy statt, bei dem der Großteil der ASG-Cracks die 90-Kilometer-Runde fuhr. „Auf der Runde gab es einige Spielchen“, so Pedro Leischwitz. Wilfried Schmidt und Joachim Glaubitz ließen eine Verpflegungsstation ausfallen, um zur ersten Gruppe aufzuschließen, die wiederum einer Gruppe Franzosen hinterher eilte. Thomas Claus versuchte andererseits, einer weiteren französischen Gruppe mit Worten sowie Händen und Füßen den „Belgischen Kreisel“ zu erklären, um Geschwindigkeit aufzunehmen. „Sie haben wohl nicht richtig verstanden, was Thomas meinte, nickten aber immer freundlich“, so Cornelia Lang.

Mit 92 noch auf der Runde

Zusammen mit dem Freundeskreis reiste auch Karl Peter an, der mit 92 Jahren ältester Teilnehmer der Radtourenfahrt war und die 30-Kilometer-Runde bewältigte.

Nach der Radtourenfahrt und dem gemeinsamen Essen im Radstadion Commercys mit gegenseitigem Austausch von Pokalen und Geschenken bedankte sich auch der Vorsitzende des Radsportvereins, Dany Garaudel, und verabschiedete den Großteil der ASGler zur Rückfahrt mit dem Bus. ska

