Im Reich des Edlen Wilden

Hockenheim.Mit „De edle Wilde“ präsentiert Christian „Chako“ Habekost am Sonntag, 18. November, um 19 Uhr in der Hockenheimer Stadthalle eine Comedy-Safari für Urlaubsweltmeister – wie immer uff Pälzisch.

In seiner neuen Show macht Chako sein Publikum kurzerhand zur Reisegruppe und sich selbst zum Tourguide und Safari-Ranger, kündigt das Programm an. Ab geht’s also in den Busch der Pointen und Lachsalven, ins Unterholz der kulturellen Vorurteile und nationalen Stereotypen.

Eine Comedy-Safari auf der Suche nach dem „Edlen Wilden“, der überall sein kann: an der Copacabana und im Wasgau, in Laos und Ludwigshafen-Oppau, im Dschungel und im Wedding, im Urwald und im Pfälzerwald, in der afrikanischen Savanne und in der städtischen Notaufnahme, da draußen und in uns allen.

Der „Edle Wilde“ ist das Ideal des von Natur aus guten Menschen, der von den Zwängen der „Globa-lall-isierung“ und des Mainstreams unverdorben in der freien Natur lebt. zg

