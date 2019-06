Im Sattel Fitness und Attraktionen erradeln

Der „Hockenheimer RadRing“ präsentiert eine Rundtour, die Sehenswürdigkeiten der Rennstadt und die abwechslungsreiche Landschaft des Rheinbogens verbindet. Am Samstag ist die 25 Kilometer lange Strecke mit einem spannenden Radausflug offiziell eingeweiht worden. Oberbürgermeister-Stellvertreter Fritz Rösch begrüßte zum Start vorm Rathaus knapp drei Dutzend Teilnehmer, unter ihnen die Landtagsabgeordneten Manfred Kern (Grüne) und Daniel Born (SPD), Gemeinderäte sowie Mitglieder der Lokale Agenda-Gruppe „FahrRad“ um Sprecher Wolfgang Nowak, die bei der Entstehung der Route mitgewirkt hatten.

Die größte Gruppe stellte der ADFC Speyer, der immer samstags auf Touren geht, mit Vorsitzendem Werner Zink. Sylvie Rese vom Bereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, Stefanie Simonis von der Stadt- und Umweltplanung sowie die Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises, Beate Otto, standen jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Vom Rathaus fuhr der Tross an der Zehntscheune vorbei zum Messplatz. Dort wurde die kürzlich eingeweihte E-Bike-Ladestation, ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Stadtwerken, begutachtet. Der Ladeschrank kann an sechs Schließfächern E-Bikes und Pedelecs versorgen. Das Aufladen der Fahrrad-Akkus ist kostenlos. Etwas weiter steht zudem eine neue Radservice-Station. Die nützliche Reparaturmöglichkeit ist ebenfalls ein kostenfreies Angebot.

Über die Karlsruher Straße ging es zum Hofweg in Richtung der Rheinauen. Nächster Halt war am Insultheimer Hof, dem im 6. Jahrhundert auf einer Kiesbank gegründeten Weiler. Das Hofgut, das 1806 als Landesdomäne zum Großherzogtum Baden kam und der Gemarkung Hockenheim zugeschlagen wurde, war oft von Hochwasser bedroht. Fritz Rösch zeigte die historische Hochwassermarke von 1824 am Fuß des Torbogens, die restauriert und besser sichtbar gemacht werden sollte, so sein Wunsch.

Servicestation auf Johanneshof

Die Radler kreuzten die zur gesperrten Rheinbrücke führende Landesstraße 722 und erreichten über die Aussiedlerhöfe im Siegelhain den Johanneshof. In der beliebten Gartenwirtschaft warteten frische Erdbeeren und Himbeeren sowie kühler Apfelsaft auf die Teilnehmer. Auf dem Programm stand die Einweihung einer weiteren Radservice-Station. Der Rhein-Neckar-Kreis hat in Kooperation mit der Initiative Rad-Kultur bereits über 30 solcher Service-Punkte, die neben einer Luftpumpe für alle gängigen Ventile auch wichtiges Werkzeug beinhalten, zur Verfügung gestellt.

Die Station in der Seewaldsiedlung bezahlten die Johanneshof-Chefs Harald Schlumpp und Johannes Härdle. „Wir haben unseren Erfolg auch der Kurpfalzroute zu verdanken. Radfahren wird immer beliebter, deshalb gibt es jetzt diese Station, die immer gut gepflegt sein wird“, versprach Schlumpp.

Die Route führte am Kraichbach entlang zurück in die Rennstadt. Es war zeitweise recht windig. Der einzige Anstieg kam mit der Überquerung von B 39 und Bahnlinie, dann ging es auch schon wieder runter in den Gartenschaupark und durch den Wald über den Ameisenweg zum Jim-Clark-Memorial. An der Gedenkstätte direkt an der Rennstrecke erzählte Fritz Rösch vom tödlichen Unfall des „fliegenden Schotten“ am 7. April 1968. Der OB-Stellvertreter hatte einige Anekdoten zum Umbau der alten Rennstrecke mit der legendären Ostkurve dabei. Am Motodrom entlang führte die Route bis zum Motorsportmuseum.

Rösch organisierte einen Schlüssel und die Gruppe durfte auf die Südtribüne hoch, die in 40 Metern Höhe einen einmaligen Blick über das gesamte Motodrom bot. Unten wartete eine weitere Überraschung auf die sportlichen Teilnehmer: Alle Radler durften sich als Sieger fühlen und das Gewinnerpodest an der Start-Ziel-Geraden erklimmen. Hier feiern sonst nur die Formel-1-Stars Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Der Champagner fehlte leider . . .

Über Autobahnbrücke und Continentalstraße führte der Weg zurück in die Innenstadt. An der Stadthalle endete die abwechslungsreiche Tour mit einem Buffet und kühlen Getränken des Restaurants „Rondeau“ für die begeisterten Radler.

