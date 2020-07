Im September soll Unterricht beginnen

Hockenheim.Das Sommersemester der Musikschule stand unter dem starken Einfluss der weltweiten Pandemie und konnte nur unter sehr erschwerten Bedingungen organisiert und durchgeführt werden, wie die Musikschule mitteilt.

Dem sind nicht nur das Jubiläumskonzert der Musikschule anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens zum Opfer gefallen, sondern alle anderen Veranstaltungen ebenso. Dazu zählen insbesondere die Klassenvorspiele, Junge Podien und Instrumentenpräsentationen. Die Verantwortlichen haben nun die Hoffnung, dass das Wintersemester wieder unter regulären Bedingungen stattfinden kann.

Den Blick nach vorne richtend und auf dieser hoffnungsvollen Perspektive aufbauend, möchte die Musikschule daran erinnern, dass ab sofort Anmeldungen für alle Unterrichtsfächer angenommen werden. Insbesondere in den elementaren Grundfächern wie Eltern-Kind-Gruppen, Musikalische Früherziehung und Musikwerkstatt sollten die Anmeldungen möglichst früh eingereicht werden, da einige Kurse bereits im September mit dem Unterricht beginnen. Die Plätze sind außerdem begrenzt, was in einigen Kursen zwangsläufig zu einer verstärkten Nachfrage führt, so die Einrichtung.

Die Musikschule weist darauf hin, dass es aufgrund der Corona-Pandemie zu weiteren Änderungen im Ablauf der Unterrichtsplanungen kommen kann. Dieses würde die Musikschule mit allen betroffenen Schülern entsprechend kommunizieren, wie die Einrichtung abschließend mitteilt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 09.07.2020