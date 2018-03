Anzeige

Noch sei nicht entschieden, was auf dem Grundstück am Tor zum Talhaus entstehen soll, betont eine Sprecherin der Firma Wilhelmi. Doch allzu verschieden von der bisherigen Nutzung als Lokal dürfte es nicht zugehen. Dass das Unternehmen mit Sitz in Schifferstadt, das seit 1995 auch eine Filiale in der Oberen Hauptstraße betreibt, hier ein modernes Café errichten könnte, bestreitet die Sprecherin nicht.

Mit verkehrsgünstig an Einfallstraßen gelegenen großflächigen Selbstbedienungscafés inklusive Verkaufstheke haben Mitbewerber beispielsweise in Speyer seit einiger Zeit großen Erfolg. Nach Informationen unserer Zeitung war aber auch eine Art innovatives Gästehaus bei Wilhelmi im Gespräch.

Fest steht, dass es weder einen Bauantrag noch einen Bebauungsplan gibt. Wie Christian Engel vom Fachbereich Bauen und Wohnen bestätigt, wäre bei einem Neubauvorhaben ein Bebauungsplan erforderlich, da das Gelände planungsrechtlich im Außenbereich liegt.