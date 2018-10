Im Tausch zu neuen Kleidern

Die nächste Kleidertauschparty, die der Arche Weltladen, die Lokale Agenda 21 und der Landfrauenverein zusammen ausrichten, findet am Freitag, 12. Oktober, 18 bis 20 Uhr, in der Aula des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums statt. Die Veranstaltung der etwas anderen Art ermöglicht, in Vintage-Perlen und Second-Hand-Schätzen zu stöbern und kostenlos mitzunehmen, was einem gefällt. Im Gegenzug kann man kostenfrei anbieten, was man selbst noch im Kleidungsschrank hat und loswerden möchte.

Außerdem geht Ruth Hartung vom Landfrauenverband Württemberg-Baden bei einem Vortrag um 19 Uhr der Frage „Kleider machen Leute – wer macht unsere Kleidung?“ nach. Der Eintritt ist frei. zg

