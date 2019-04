Im Wald die Natur mit allen Sinnen erleben

Hockenheim.Während des Kilimprojekts steht das Frühjahr im Südstadtkindergarten ganz unter dem Thema Nachhaltigkeit. Mit einer gemeinsamen Eltern-Kind-Aktion beteiligte sich der Kindergarten am Dreck-weg-Tag der Stadt.

Viele Familien sammelten gemeinsam mit der Erzieherin Uta Wiesemann und der Auszubildenden Lisa Rösler Müll im Waldstück hinter dem Pumpwerk. Hier gehen die Kinder oft spazieren und haben einen direkten Bezug zum Thema. Im Bereich des Waldparkplatzes fand sich mehr Müll, während im Bereich am Waldrand viel weniger zu finden war, stellten die sammelnden Kinder fest.

Außerdem beteiligt sich der Südstadtkindergarten an der Zertifizierung der Stadt zur Fairtrade-Town. An Feierlichkeiten und Kindergartenfesten werden in Zukunft Produkte aus fairem Handel für die Kinder angeboten, es werden nachhaltiger Zucker oder nachhaltig produzierter Kakao bei Backaktionen verwendet und zum Nachmittagssnack gibt es fair gehandelte Kleinigkeiten für die Kinder.

Für Eltern gibt es regelmäßig Informationen zum Thema und viele Kinder erkennen bereits das faire Siegel. Wer möchte, kann sich als Familie auch an einem Forscherauftrag beteiligen und in den Geschäften der Stadt auf Spurensuche nach fairen Produkten gehen. Nach und nach können so die Kinder je nach Alter verstärkt in das Thema Nachhaltigkeit eingebunden werden.

Einblicke in den Ökokreislauf

Auch das Waldprojekt für die Vorschulkinder startete wieder. An mehreren Vormittagen erfahren die Kinder den Wald mit allen Sinnen. Hierzu gehören der Bau eines Waldsofas, Bauen, Beobachten, Entdecken der Natur, Holzschnitzen, Balancieren und vieles mehr. Im Vordergrund stehen bei den Erziehern des Südstadtkindergartens das Naturverständnis und die Vernetzung und Zusammenhänge in die verschiedenen Lebensbereichen hinein. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 13.04.2019