Im Zeichen der Hefeklöße

Seit über 20 Jahren richten die Freien Wähler ihr Dampfnudelfest aus. Aus den kleinsten Anfängen mit etwa 100 Dampfnudeln am Tag, hat sich inzwischen ein Fest entwickelt, das in der ganzen Region bekannt und beliebt geworden ist. Über 4000 Dampfnudeln mit entsprechend viel Kartoffelsuppe oder Vanillesoße wanderten an dem Sonntag in den vergangenen Jahren über die Theke, was die Helfer immer wieder an die Grenze der Belastbarkeit brachte. Das nächste Fest findet am Sonntag, 9. September, ab 11 Uhr auf dem Bauernhof Großhans (An der B 39) statt.

Die rund 50 Helfer der FWV stehen schon in den Startlöchern. Für die Gäste gibt es nicht nur die namensgebenden Dampfnudeln. Auf der Speisekarte stehen auch eine Hausmacher Vesperplatte oder Würstchen. Dazu gibt es kühles Bier, Secco, Wein und nichtalkoholische Getränke.

Selbstgebackene Kuchen und Torten warten auf die Kaffeefreunde. Zur Unterhaltung hat sich wieder ein regional bekannter Italiener angekündigt. Ein kostenloses Kinderkarussell und eine Hüpfburg bieten den Kleinen Gelegenheit, sich richtig auszutoben. Die Freien Wähler freuen sich auch wieder über eine Kuchenspende. Diese kann am morgigen Samstag ab 10 Uhr auf dem Bauernhof Großhans abgegeben werden. zg

