Impfungen lassen Pflegeheime auf Entspannung hoffen

Von Matthias Mühleisen

Freude und Erleichterung herrschte am Dienstagnachmittag in den beiden Pflegeeinrichtungen der Stadt: Bis auf wenige Ausnahmen haben alle Bewohner und Beschäftigten von St. Elisabeth und dem Pflegezentrum Offenloch ihre erste Corona-Impfung erhalten. Der zweite Termin ist bereits auf den 2. Februar festgelegt, so dass absehbar ist, dass sich die sozialen Kontakte der Bewohner wieder intensivieren lassen.

„Es war ein großer Tag für unser 96-Betten-Haus“, fasst es Manuela Offenloch zusammen. In ihrem Pflegezentrum wurden im Lauf des Dienstags 120 Impfungen von den beiden mobilen Teams des Gesundheitsamts verabreicht. Besonders erfreulich für die Leiterin: Keiner der Behandelten zeigte Impfreaktionen, nur eine Mitarbeiterin hatte Schmerzen an der Injektionsstelle.

Bei Markus Hübl im Altenheim St. Elisabeth erhielten 71 Bewohner und 61 Mitarbeiter das Vakzin, das vor Infektionen mit dem Coronavirus schützen soll. Die Impfbereitschaft war in beiden Häusern sehr hoch. Sieben Mitarbeiter wollten in St. Elisabeth noch nicht den Piks erhalten. Im Pflegezentrum wurden zwei Bewohner nicht geimpft.

Mindestens ein Drittel der Beschäftigten von Manuela Offenloch hatte sich schon vorher in die Impfzentren begeben. Seit 28. Dezember habe ihr Personal daran gearbeitet, sich, die Familie und die Bewohner mittelfristig vor einer Ansteckung zu schützen.

Schutz sorgt für Erleichterung

In St. Elisabeth ging ein Team von Zimmer zu Zimmer, ein anderes kümmerte sich um die Mitarbeiter, für die im Erdgeschoss ein Raum für Anmeldung und Aufklärung und einer für die Impfung eingerichtet war - in Einbahnstraßenregelung, versteht sich. Der Ablauf ist standardisiert: Im Vorfeld gab es bereits Unterlagen zum Durchlesen, auf die Anmeldung folgte das Aufklärungsgespräch mit den Ärzten, bei dem es um Allergien, Medikamente und Vorerkrankungen und letzte Fragen ging, die eigentliche Impfung erfolgte ganz schnell, im Anschluss wurde für eine Weile beobachtet, ob Impfreaktionen auftreten.

Nicht geimpft worden seien einige Bewohner, bei denen aus medizinischen Gründen noch die Abklärung mit Ärzten laufe, ob sie den Wirkstoff erhalten dürfen. „Dazu gibt es aktuell nur sehr wenig in der Literatur, daher entschieden sie sich, noch etwas abzuwarten, bis mehr Daten vorliegen“, macht der Heimleiter klar. Unterm Strich sei die Aktion sehr gut verlaufen, vielen Mitgliedern des Teams habe man die Routine angemerkt. Markus Hübl selbst hat sich ebenfalls impfen lassen.

Die Erleichterung, jetzt einen Schutz gegen das Virus aufzubauen, sei vielen Bewohnern anzumerken gewesen, berichtet er. Nach dem zweiten Impftermin und weiteren zwei Wochen sollten sie genügend Antikörper aufgebaut haben, um sich nicht mehr infizieren zu können.

Die geltenden Regeln und Beschränkungen werden zunächst beibehalten, wie es der Gesetzgeber vorschreibt, berichtet Hübl. Besuchsregelungen und Hygienevorschriften gelten unverändert.

„Noch etwa acht Wochen müssen wir durchhalten“, schätzt Manuela Offenloch nach der reibungslos verlaufenen Aktion und freut sich schon auf Ende Februar. Wichtig sei nun aber, dass sich niemand in Sicherheit wiegt, bevor der Schutz auch wirklich ausreicht. Deshalb werde es auch weiter die Schnelltests geben für die Angehörigen, die eine hohe Akzeptanz fänden.

Das mobile Impfteam habe die gute Vorbereitung im Pflegezentrum gelobt, die es ermöglichte, dass die letzte Dosis schon kurz nach 14 Uhr verabreicht werden konnte. Beim zweiten Termin am 2. Februar werde es noch schneller gehen, da die ärztliche Aufklärung nicht wiederholt werden müsse.

Kein Piks nach positivem Test

Nicht geimpft wurden in beiden Einrichtungen die Bewohner und Beschäftigten, die in den vergangenen Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren und wieder genesen sind. Dazu teilt die Pressestelle des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis auf Anfrage mit: „Nach Auffassung des Robert-Koch-Instituts sollten Personen, die eine labordiagnostisch gesicherte Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben, zunächst nicht geimpft werden. Es ist davon auszugehen, dass nach einer überstandenen Infektion bei den meisten Menschen zumindest eine gewisse Schutzwirkung besteht, daher werden Personen, die bereits an Covid-19 erkrankt waren, im ersten Schritt nicht geimpft.“

Entscheidend sei, dass ein PCR-Test positiv ausgefallen sei, sagen Hübl und Offenloch. Schnelltestergebnisse spielen keine Rolle. Wer unsicher sei, könne beim Hausarzt einen Antikörpertest machen.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 13.01.2021