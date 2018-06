Impulse im künstlerischen Dialog thematisiert

Anzeige

Inspirierend und innovativ in der Begegnung präsentierte sich die jüngste Vernissage des Kunstvereins: Raum und Zeit boten sich für Künstler des gleichnamigen Vereins aus Rastatt. Die geballte Schaffenskraft der Männer und Frauen aus der badischen Metropole ließ den Ausstellungsraum schier erbeben. So war es kein Wunder, dass alle Plätze gefüllt waren, als Marius Müller die Finger über die Tastatur seines Pianos gleiten ließ, um musikalisch in die Vernissage einzuführen.

Erstmals eröffnete der neue Vorsitzende des Kunstvereins der Rennstadt, Kurt Kreimes, eine Ausstellung unter diesem Stern. Er betonte, dass „Kunst verzaubert“ und befand, dass genau diese Kombination vieler Künstler und Kunstschaffenden schon fast mehr Potenzial berge, denn zu verzaubern.

Etiketten für die Besucher

„Der besondere Reiz dieses Projektes liegt im Austausch und in der Impulsgebung“, betonte er in seiner Willkommensrede für die Künstler, die aus Rastatt angereist waren. „Der Rhein verbindet unsere Städte, genauso wie die Kunst“, vertiefte er die Beziehung und bedankte sich bei Gisela Späth, die jüngst den Vorsitz des Vereins an ihn übergeben hatte, sowie dem Vorsitzenden des Rastatter Kunstvereins, Jörn Kausch. „Ich finde es schön, dass es zu dieser Begegnung gekommen ist“, so Kreimes.