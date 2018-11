In Bereichsliga gibt’s ein Derby

Die zweite Verbandsrunde im Schach findet am Sonntag, 4. November, statt. Die Schachvereinigung 1930 III fährt in der Landesliga Nord 1 zum SC 1964 Dielheim. Hockenheim IV tritt in der Bereichsliga Nord 1 im Derby beim SC 65 Reilingen an. Hockenheim V empfängt in der Zehntscheune in der Kreisklasse A den SK Mannheim-Lindenhof 1865 III. Hockenheim VI ist in der Kreisklasse B Gastgeber im Kampf gegen den SK Mannheim-Lindenhof 1865 IV. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr.

Aufgrund der Herbstferien findet in dieser Woche kein Jugendschach statt, teilt die Schachvereinigung mit. Die Erwachsenen treffen sich am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr in der Zehntscheune. Um 19.45 Uhr beginnt das Monatsblitzturnier November. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen jederzeit willkommen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 02.11.2018