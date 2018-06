In China sind 50 Schüler in einer Klasse

Eine Delegation mit 24 chinesischen Vertretern aus der Provinz Jiangxi, die in der Verwaltung arbeiten oder selbst Schulleiter sind, nehmen derzeit an einer Fortbildung über das deutsche Schulsystem an der Uni Heidelberg teil. In Hockenheim informierten sie sich umfassend über Grundschulunterricht, Schulfinanzierung und Betreuung.

© Zeuner