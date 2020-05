In Corona-Zeit nach Alternativen suchen

Kirche und Glauben bedeutet Gemeinschaft und Gemeinschaft wiederum bedarf des Zusammenseins von Menschen. Im Grunde genommen konsequent und logisch, Probleme ergeben sich erst jetzt in der Zeit, wenn das Corona bedingt notwendige Maß von zwei Abstandsmetern – die Kirchenleitung bittet um zwei Meter Abstand, nicht nur 1,5 Meter – angelegt werden muss.

„Ja, und das bedeutet für unsere würdevoll-gemütliche Christuskirche, dass maximal zwei Dutzend Menschen in der Kirche sein dürfen“, denkt Pastorin Hanna Lehnert, verständnisvoll seufzend, an den kommenden Sonntag, wenn sich an Pfingsten die evangelisch-methodistischen Christen zum ersten Mal wieder zum Gottesdienst treffen werden.

Nur 24 Teilnehmer erlaubt

24 Gottesdienstteilnehmer sind in der Tat nicht allzu viele, wobei die Pastorin selbst bei den 24 schon mitgerechnet werden muss. „Wir wollen es trotzdem wagen. Voranmeldung ist wichtig und vor allem das Singen wird uns allen fehlen,“ erläutert Pastorin Lehnert weiter. Dies rührt in erster Linie daher, dass der Gesang im Gottesdienst bei den evangelisch-methodistischen Christen schon traditionell einen sehr hohen Stellenwert hat, was bis in die Zeit der Gründung zurückzuverfolgen ist. Man muss also etwas umdenken.

„Der Organist wird beispielsweise ein Lied spielen, wir werden den Liedtext vorlesen und eine Interpretation dazufügen,“ sieht Pastorin Lehnert als mögliche Alternative.

Der Kontakt der evangelisch-methodistischen Pastorin zu ihrer Gemeinde und auch zu vielen Christen aller Konfessionen in Hockenheim und darüber hinaus, war auch in der Corona-Zeit nicht abgerissen – im Gegenteil. Jeden zweiten Tag verfasste Lehnert eine etwa zehnminütige Andacht, die dann mittels Internet übermittelt wurde. Ihre Musikalität kam der Pastorin dabei natürlich zugute; ihr melodisches Gitarrespiel leitete zumeist die Kurzandachten ein, ergänzt durch Gesang und fröhliches, von der Gitarre begleitetes Pfeifen. „Nein, Themenvorlagen hatte ich keine. Ich war stets auf der Suche nach tagesaktuellen Themen, Gedanken, Gedichten, Überlegungen und kurzen Essays. Das war anstrengend, aber interessant und machte mir selbst Freude“, schwärmt sie.

Besonders freute sie natürlich, dass viele Empfänger und Zuhörer die „Andachtsmail“ weiterleiteten an Mitchristen, Freunde und Verwandte, so dass es schnell eine regelmäßige ökumenische Zuhörerschar gab. Überrascht war die Pastorin auch, als sie mehrfach auch von älteren Menschen ohne Internetverbindung auf die Andacht angesprochen wurde. Telefon hat ja im Grunde genommen jeder und so drehten manche den Ton am Computer lauter, hielten den Telefonhörer hin und am anderen Ende konnte man die Andacht miterleben. „Das ist einfach christlicher Einfallsreichtum in ungewöhnlichen Situationen“, meinte Pastorin Lehnert augenzwinkernd.

