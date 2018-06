Anzeige

Nach einer kurzen Weiterfahrt mit dem Reisebus wurden in Valff im Hotel Au Soleil die Zimmer bezogen. Mit dem Außenpool lud das Hotel geradezu zum Verweilen ein. Nach einem kurzen Zusammensein traf man sich aber recht schnell zum Aperitif und der Abend verging wie im Fluge.

Am Sonntag, bei strahlendem Sonnenschein, freute sich die Gruppe auf die Besichtigung von Obernai. Die Stadt an der elsässischen Weinstraße ist malerisch in die Ausläufer der Vogesen eingebettet. Vorbei am Sechs-Eimer-Brunnen und am Brunnen Sainte Odile gelangte man zum höchsten Punkt am Nationaldenkmal von Obernai, dem Weißen Kreuz, und konnte dort die Aussicht genießen.

Auch das Bier schmeckt

Heute befinden sich in Obernai verschiedene Industriezweige und jedes fünfte in Frankreich ausgeschenkte Bier der Marke Kronenburg wird dort gebraut. So empfahlen später Karl-Heinz Schwab und Leonhard Reißmüller eine weitere Bierspezialität, das Picon Bier, ein Klassiker, um den Durst zu löschen.

Zurück im Hotel in Valff, erwartete die 50-köpfige Reisegruppe ein weiterer kulinarischer Klassiker, der „Bäckerofen“. Nach dem Essen dankte Matthias Stier Robert Maurer und seinem Organisationsteam für dieses kulturell und kulinarisch perfekt organisierte Wochenende. Dann hieß es au revoir – bis zum nächsten Wiedersehen. mst

