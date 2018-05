In der grünen Wohlfühloase neue Kraft schöpfen

Anzeige

Neben der Wohlfühloase im vereinseigenen Garten im Stiegwiesenpark hat der Obst- und Gartenbauverein auch in der Zehntscheune im Herzen Hockenheims eine gute Stube für Versammlungen und Vorträge gefunden. Dort trafen sich die Mitglieder kürzlich zur Jahreshauptversammlung.

Das „Gärtnern“ ist heutzutage auch kein einfaches Los, die Wetterkapriolen bringen meist keine guten Überraschungen, zu mild zum Jahresbeginn, dann nochmal Frost, der viele Blüten an Obstgehölzen zerstörte, dann wieder warm und trocken, aber auch kalt und nass. „Wir hoffen, dass das Wetter in diesem Jahr wieder stabiler wird“, so der erste Vorsitzende Rudi Mergenthaler einleitend.

Ehrungen und Neuwahlen Ehrungen: 60 Jahre: Peter Kauther. 50 Jahre: Roselinde Brecht, Kurt Ruder. 40 Jahre: Harald Eisenmann, Jürgen Schmidt. 25 Jahre: Dorothea Hellmann, Lisa Eustachi, Annegret Ehringer, Karl Kadel, Christel Klenner und Herta Kuhn. Neuwahlen: 1. Vorsitzender: Rudi Mergenthaler, zweiter Vorsitzender: Willi Seiler, Schriftführer: Christian Rothländer, Rechner: Karl-Ludwig Fitterling, Ehrenvorsitzender Ernst Kuhn, Beisitzer: Carmen Abel, Uwe Arnold, Walter Bundschuh, Karin Krämer, Jutta Stalter-Romaschow und Klaus Weber, Kassenprüfer: Kurt Weiß und Andrea Bundschuh. ska

Die Natur genießen

Der eigene Garten, ein Park, der Wald sind alles Orte, in denen wir nicht nur gedanklich zur Ruhe kommen können, so Mergenthaler. Die Luft erfrischt, mit allen Sinnen kann das Kleinod genossen werden, dem Wind lauschen, die Erde riechen und plötzlich werden viele Alltagsprobleme ganz leicht. Auch bei Erkrankungen kann die Natur Gesundung und Vitalität des Herz-Kreislauf-Systems bringen. Den Garten und die Natur als Wohlfühloase genießen und neue Kraft schöpfen.