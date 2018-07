Anzeige

Kaum eine Straße verbinden Hockenheimer so stark mit der Innenstadt wie die Karlsruher Straße, stellt der CDU-Stadtverband in einer Pressemitteilung fest. „Die Karlsruher Straße ist für viele Hockenheimer quasi ein Synonym für die ihre Innenstadt“, weiß Bärbel Hesping. „Umso wichtiger ist es, dass gerade diese Straße in einem besonders positiven Licht erscheint.“

Doch sei dies derzeit nur bedingt der Fall. Grund hierfür seien die zahlreichen Blumenkästen, die – auf natürliche Weise – verschmutzt sind, in allen möglichen Positionen am Gehweg entlang stehen und deren Bepflanzung nach Ansicht vieler Hockenheimer nicht besonders ansprechend wirkt.

Pflanzen für Auge und Nase

„Um diese Situation zu verbessern und die Innenstadt anlässlich der 1250-Jahrfeier zu verschönern, hat die CDU-Fraktion einen Antrag gestellt“, so Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs. In diesem beantragt sie dreierlei: Erstens, die Blumenkästen von ihrem Schmutz zu befreien, damit jene wieder in neuem Glanz erstrahlen. Zweitens, die Blumenkästen richtig in der Karlsruher Straße zu positionieren, damit die Karlsruher Straße wieder ein ordentliches Erscheinungsbild erhält. Und drittens, die Blumenkästen anlässlich des 1250-jährigen Stadtjubiläums ansprechend zu bepflanzen, damit nicht nur die Augen, sondern auch die Nasen aller Besucher der Karlsruher Straße vom Blütenduft verwöhnt werden.