Zum Auftakt der Kerwe verwandelt sich die Innenstadt am Freitag, 5. Oktober, erneut in eine große Partymeile und bietet einen Livemusik-Marathon für alle Altersgruppen und Musikgeschmäcker. Bei der Hockenheimer Nacht der Musik (HoNaMu) werden Geselligkeit und gute Laune großgeschrieben, wenn bekannte Musiker aus der Region in verschiedenen Spielstätten für pure Unterhaltung sorgen. Mit etwas Glück kann man „mittendrin, statt nur dabei“ sein.

Freie Fahrt, freier Eintritt und freie Getränke – dieser Wunsch wird für einige Gäste Wirklichkeit werden. Denn der Hockenheimer Marketing-Verein und die Stadthalle haben für ihr Gewinnspiel ein hochkarätiges VIP-Paket geschnürt. Der Sieger bekommt für sich und seine Freunde (maximal acht Personen) sprichwörtlich den roten Teppich ausgerollt und kann sich den ganzen Abend lang an kostenlosen Konzerten und Gratisgetränken in der Innenstadt erfreuen. Und damit nicht genug: Ein privater Fahrservice chauffiert die Gewinnergruppe mit einer Stretch-Limousine ganz entspannt zu den verschiedenen Partylocations – staunende Blicke und große Augen inklusive.

Wer in den Genuss dieses Erlebnisses kommen möchte, muss allerdings seine Kreativität beweisen. In der Geschäftsstelle des Hockenheimer Marketing-Vereins (Ottostraße 2), am Haupteingang der Stadthalle (Rathausstraße 3) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sind Gewinnspielkarten erhältlich, die möglichst einfallsreich in Szene gesetzt werden sollen.