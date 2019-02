In der malerischen Natur geht’s auf die Piste

In eine Woche der Superlative sind 38 Skiläufer von Hockenheim aus nach Tirol gestartet. Waren in der Vorwoche noch heftige Niederschläge im Alpenraum zu verzeichnen, so stellte sich das erlebte Wetter als das krasse Gegenteil heraus. Die fünf Skitage waren alle von Kaiserwetter begleitet. Die Sonne strahlte mit den Teilnehmern des Skiclubs Hockenheim um die Wette.

Gut betreut in Gruppen oder auch als Individualfahrer hatte der Organisator der Freizeit, Winfried Kienzler, eine kleine Skisafari für die Teilnehmer zusammengestellt. Es wurden insgesamt drei Skigebiete im Dreiländer-Eck am Reschenpass angefahren.

Das Hotel Post in Pfunds beherbergte die Wintersportler hervorragend. In der Sauna konnten die von der Piste etwas ausgekühlten Knochen auf Temperatur gebracht und im Schwimmbad auch etwas gelockert werden.

Abfahrt durch den Wald

Die erste Tour brachte die Teilnehmer nach Schöneben, ein kleines Familienskigebiet in Italien, welches sich durch seine breiten Hänge zum Kurvenziehen im oberen Bereich und eine tolle Waldabfahrt ins Tal auszeichnet. Tags darauf war Nauders das Ziel, ebenfalls am Reschenpass gelegen und durch die Weihnachtsfreizeit dem Club ein sehr bekanntes Terrain. Auch dort wurden die Teilnehmer vom Wetter und von nicht vorhandenen Wartezeiten an den Liften verwöhnt.

Die nächsten drei Skitage verbrachte die Gruppe im zusammenhängenden Skigebiet Ischgl/Samnaun. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen im zweistelligen Minusbereich fanden die Sportler beste Bedingungen vor. Die Pisten wurden von allen Teilnehmern als hervorragend bezeichnet, der Kunstschneeanteil war gering.

In Samnaun suchte die Gruppe am Ende des Tages das dortige „Clublokal“ auf – die Apres-Ski-Bar „Schmuggleralm“, um den Einkehrschwung nicht zu vernachlässigen und die Möglichkeit des zollfreien Einkaufs zu nutzen.

So hat es wohl keinen der Teilnehmer gewundert, dass die Organisationsleitung als Ziel im nächsten Jahr wieder Pfunds anpeilt. ade

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 07.02.2019