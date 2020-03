In der Not verzichten und einen Kuchen backen

Mein Experiment Plastikfasten startete am Mittwoch, 26. Februar, zur Fastenzeit. Mein persönlicher Schwerpunkt lag auf dem Verzicht von Verpackungen. Also allen Lebensmittel und Gütern, die ich zum Verbrauch kaufe. Alles was sich bereits in meinem Haushalt befindet, werfe ich natürlich nicht weg, sondern verbrauche es wie gewohnt. Alle Verpackungen werde ich sammeln und nun wöchentlich berichten.

Bereits am Donnerstagnachmittag, dem zweiten Fastentag, kam mir ein Problem vor Augen, an das ich zuvor überhaupt nicht gedacht hatte. Ich hatte Gelüste nach Schokolade. Mein Problem dabei, alle Süßigkeiten, die wir in der Redaktion hatten, waren in Plastik verpackt. Spätestens hier wurde mir klar, das Projekt Plastikfasten würde mehr Zeit in Anspruch nehmen, als erwartet. Ich verzichtete an diesem Nachmittag auf die gewünschte Süßigkeit, stellte mich aber am Abend in meine Küche und backte einen Kuchen für die kommenden Tage – worüber sich auch mein Kollege freute. Und auch hier war Plastik im Spiel, denn die Zutaten, die meine Küchenschränke hergaben, waren in Plastik oder mit Plastik beschichtetem Papier verpackt. Um einen Besuch in einem Unverpackt-Laden oder dem „Sell und Ebbes“-Stand auf dem Markt würde ich wohl nicht rumkommen.

Meine Begleiter seither, eine Glasflasche, in die ich Leitungswasser fülle und eine Essensbox, die auch aus Plastik besteht. Für den Einkauf beim Bäcker oder beim Metzger wird nun die Box von mir auf den Tresen gereicht. Gespannt war ich über die Möglichkeit, mein Mittagessen beim Thai-Imbiss zu bestellen. Und tatsächlich, es geht. Beim Anruf herrschte erst Schweigen am anderen Ende der Leitung, als ich den Wunsch äußerte, die gebratenen Nudeln in meine Essensbox zu füllen. Hierfür musste ich persönlich vorbeikommen und auf das Essen warten. Aber es war möglich. Mein Essen wurde in meine Box gefüllt und das vom Kollegen in Plastik eingeschweißt. Mein Fazit nach einer Woche: Ein komplett plastikfreies Leben ist nicht möglich, alleine die täglichen Hygieneartikel bestehen zum größten Teil aus Plastik und die Alternativen sind nicht zu erreichen, zu teuer oder für mich nicht praktikabel.

Organisation ist alles

Aber selbst der Verzicht mit kleineren Ausnahmen beansprucht viel Zeit. Mehr Zeit bei der Essenszubereitung, wenn ich doch mal zuhause kochen sollte oder einen Kuchen backe. Es beansprucht mehr Zeit beim Einkaufen, da ich intensiver suchen und abwägen muss und mehr Zeit bei der direkten Durchführung wie bei der Essensbestellung.

In dieser Woche gingen mein Shampoo und der Kaffee zu Neige. Ein Besuch im „Lush Fresh“ Kosmetikladen für Hartseife sowie bei Tchibo, die mir das Pulver in einen mitgebrachten Behälter abfüllten, kostete mich gut eine Stunde. Zeit, in der ich normalerweise im Supermarkt zwei Wocheneinkäufe erledigt hätte.

