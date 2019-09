In ein modernes Land voller Geschichte eintauchen

Region.Der evangelische Kirchenbezirk bietet in Kooperation mit „Biblische Reisen Stuttgart“ vom 2. bis 10. Juni nächsten Jahres eine Reise nach Israel an.

Israel zu erleben, das heißt auch, sich mitten in die Geschichte zu begeben, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Dieses Land ist heiliger Boden für die drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam, das Judentum und das Christentum haben dort ihren Ursprung. Wer in Israel mit allen Sinnen eintaucht, der ist nicht nur von der Historie beeindruckt, sondern in gleichem Maße auch von dem modernen Land. Reinhold Weber, Gemeindediakon in der evangelischen Kirche in Hockenheim, ist Bezirksbeauftragter für „Kirche in Israel“ im gesamten Kirchenbezirk. Mit Jugendlichen und Erwachsenen hat er bereits einige Reisen dorthin durchgeführt. Er stellte auch diese neuntägige Tour zusammen.

In Israel erlebt man vielfältige Landschaften und Menschen aus der ganzen Welt. Lebendige Vergangenheit verknüpft sich mit zeitgemäßer Lebensart. Es ist ein Erlebnis, die Stadt der drei Weltreligionen, Jerusalem, kennenzulernen, sich im Toten Meer treiben zu lassen und in der Wüste zu wandern. Wer die Aura einer „mystischen Stadt“ spürt, die jüdische Erinnerungskultur an die Shoa auf sich wirken lässt, die Stätte des Wirkens Jesu kennenlernt und die Atmosphäre der Kulturmetropole Tel Aviv einatmet, für den prägt sich diese Reise im Gedächtnis ein. Dazu gehört natürlich auch ein Besuch an der Klagemauer und seine Gebetszettel in die 2000 Jahre alten Steinritzen zu stecken.

Auf dem Programm dieser neuntägigen Studienreise stehen kleine bis längere Wanderungen, Bademöglichkeiten und mindestens eine Begegnung mit einem Rabbiner aus Mea Schearim. Auch Yoga wird von Regina Oni-Weber in den Hotels und an anderen ausgewählten Orten angeboten. Anmeldeschluss für die Reise mit dem Titel „Kulturen erleben, Menschen begegnen“ ist Freitag, 7. Februar 2020. zg

Info: www.evangelisch-in- hockenheim.de/index.php/ israelreise.html

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 24.09.2019