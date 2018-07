In Holzschuhen die Tribüne hoch

Anzeige

Aber auch vor der Südtribüne, auf dem großen Fan-Areal, fallen die Unterstützer des 20-Jährigen auf: In traditionellen Holzschuhen, die in Verstappens Heimat Klompen genannt werden, und in Red-Bull-Farben bemalt sind, stapfen die Fans an den Merchandise-Ständen vorbei. Alternativ stechen einem die Luftballon-Kronen, die an das niederländische Königshaus erinnern, ins Auge.

Und für Stimmung sorgen die „MV33“-Fans auch. Und das, obwohl Verstappen in Hockenheim mit stumpfen Waffen kämpfen muss, denn sein Renault-Motor hat gegenüber Mercedes und Ferrari große Nachteile.

Immerhin springt am Ende für die orangene Meute und deren Liebling Platz vier heraus – ein ordentliches Ergebnis. Eingenommen haben die friedlichen „Rebellen“ das Motodrom aber nicht. Nun hoffen nicht nur sie, dass sie eine die Gelegenheit für einen weiteren Anlauf erhalten werden.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 23.07.2018